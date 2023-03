Smaltimento illecito di rifiuti, tre persone nei guai

Scarivano illecitamente rifiuti in una zona di campagna di Maruggio in provincia di Taranto. Sono stati scoperti, però, grazie ad un controllo condotto dai carabinieri della locale stazione in collaborazione con i colleghi del nucleo Forestali di Castellaneta. I militari, infatti, hanno denunciato a piede libero tre persone con l'accusa di realizzazone di opere edilizie senza autorizzazioni, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento illecito di rifiuti.

L'ispezione

Durante una ispezione nella zona rurale, i militari hanno individuato un autocarro con il quale il conducente stava scaricando del materiale di risulta consistente in radici, terra e conci di tufo, in un appezzamento di terreno, sul quale erano presenti numerosi accumuli di macerie e materiale di risulta, derivante, presumibilmente, da lavori in fase di realizzazione di un piazzale attiguo, senza le autorizzazioni previste dalla legge.

La denuncia

Il conducente dell'autocarro e due suoi complici sono stati denunciati anche per violazioni di carattere amministrativo. Il controllo è stato avviato dopo che i militari avevano notato la presenza di un uomo nella zona che sembrava piazzato come una vedetta a controllare quanto accadeva. Per questo è scattato l'accertamento condotto dai carabinieri della stazione di Maruggio in collaborazione con gli uomini del nucleo Forestali di Castellaneta.