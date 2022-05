Inaugurata la ruota: “panoramica” mozzafiato sul lungomare di Brindisi

BRINDISI - Tramonto mozzafiato sul lungomare di Brindisi. Inaugurata in serata la ruota panoramica istallata su piazzale Lenio Flacco a Brindisi. La struttura - 33 metri di altezza, venti gondole, tra cui anche una “balconata vip” - ha regalato le prime emozioni ai visitatori. Al “taglio del nastro” si è giunti dopo che l’Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico meridionale ha messo a punto le procedure amministrative per la parte di propria competenza, anche d’intesa con il Comune, autorizzando la concessione.

Le reazioni

«Condivido pienamente – ha spiegato il presidente Ugo Patroni Griffi - quello che può essere l’impatto turistico della ruota panoramica in ambito portuale». Il numero uno dell’Authority ha ricordato alcuni esempi in cui questo tipo di impianto ha portato i suoi benefici, come quello a Bari che «è stato un grandissimo successo ed ha reso più attrattiva la passeggiata» o ancora quella nel porto di Cagliari. «Da parte mia – ha ribadito Patroni Griffi - c’è un totale favore, tant’è vero che abbiamo portato la questione nel comitato di gestione ed abbiamo approvato pienamente la concessione».Dello stesso avviso anche l’assessore al Turismo Emma Taveri, tra gli amministratori comunali che hanno seguito e sostenuto il progetto presentato alla fine dello scorso febbraio dalla ditta Crazy Dance di Palagianello. L’impianto ha un’altezza di 33 metri.