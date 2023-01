Il sindaco si taglia lo stipendio: 10mila euro ai cittadini per il caro vita. «Se la politica non può dare risposte, almeno dia l'esempio»

Il sindaco si "taglia" lo stipendio: 10mila euro ai cittadini contro il caro vita. Il primo cittadino di Maruggio, in provincia di Taranto, ha fatto la sua scelta passando dalle parole ai fatti per «fare la differenza». «Ho chiesto, per questo 2023 - ha detto Alfredo Longo - una decurtazione di 10mila euro dal mio stipendio per destinarli all’emergenza caro vita, al fine di contribuire alle necessità dei miei concittadini».

Il post

«In quest’ultimo mese ho incontrato tanti concittadini che, con grande dignità, mi hanno confidato le loro difficoltà», ha spiegato il sindaco. Come tanti in questo periodo hanno difficoltà a pagare le bollette o hanno contratto debiti per sostenere le proprie famiglie. «Ho provato a dare una mano fin dove ho potuto ma trovo assurdo che un Paese come l’Italia si sia ridotto in questo stato - aggiunge - Se la Politica non riesce a dare risposte allora almeno provasse a dare l’esempio».

Ammette di non navigare nell'oro il primo cittadino ma che tuttavia ha deciso non vivere di sola poltica continuando di fatto a svolgere la propria professione per sostenere la propria famiglia: «So bene che la legge mi permette di aumentare la mia indennità.. ed è giusto che un Sindaco sia correttamente retribuito per tutte le responsabilità che ha ma, in questo momento, bisogna dare risposte concrete - annuncia il primo cittadino - Con una breve comunicazione al responsabile del servizio di Ragioneria ho chiesto, per questo 2023, una decurtazione di 10.000 euro dal mio stipendio per destinarli all’emergenza caro vita, al fine di contribuire alle necessità dei miei concittadini. So che non è molto ma l’importante è fare la propria parte».