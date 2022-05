Brindisi, una cabina "vip" con prosecco sulla ruota panoramica. L'ironia sui social. Polemica (con un po' di ironia) a Brindisi sulla ruota panoramica: stavolta a tenere banco sui social è un dibattito sulla "cabina vip", una cabina rossa che si differenzia da tutte le altre e che, a quanto si apprende, è destinata a chi vuole godersi il tour con qualche comfort. Ci sono posti limitati, ed è possibile ordinare anche un aperitivo da sorseggiare godendosi il panorama, il bel porto di Brindisi e una veduta dall'alto della città.

«Very cafonal» commenta qualcuno su facebook, dando il via ai commenti. L'indignazione, riguarda principalmetne questioni di gusto, innescate dal servizio "esclusivo" reso a chi può permettersi un sovrapprezzo. Quanto all'esperienza, poco cambia. Il giro sulla ruota è identico per tutti. La ruota è gestita da privati e a quanto si apprende tutte le attrazioni dello stesso genere hanno una cabina "vip" di colore differente. Non sempre rossa.