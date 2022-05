Brindisi, in funzione la ruota panoramica sul lungomare

E' stata inaugurata questo pomeriggio alle 18.30 la ruota panoramica su piazzale Lenio Flacco, una nuova attrazione per il waterfront a Brindisi. Tanti i curiosi e tantissimi quelli che si sono voluta regalare una splendida vista della città dall'alto.

L’operazione di montaggio della ruota sul lungomare era stata completata nei giorni scorsi. La ruota panoramica è nata su una proposta, seguita dal consigliere Alessandro Antonino, da parte della Crazy Dance di Massimo Montenero ed ha un'altezza di 33 metri, con 17 metri di lunghezza e 14 di larghezza ed è stata realizzata, come detto, su piazzale Lenio Flacco, nella zona ai piedi della scalinata che scende da via Pasquale Camassa. La richiesta, arrivata all’ente portuale nello scorso febbraio, prevedeva originariamente una concessione di un’area di 238 metri quadri, per una durata tra l’1maggio ed il 30 agosto ma in una recente ordinanza comunale (che ne ha parzialmente una precedente) è stato disposto il divieto di sosta tra il 9 maggio ed il 16 settembre sullo stesso piazzale e nelle vie limitrofe.