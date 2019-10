Dopo la morte di un cavallo Nerone a Manduria, la polizia ha denunciato il proprietario di un maneggio per maltrattamento di animali e ha sequestrato la struttura. A iniziare la battaglia legale è stata l'associazione Italian Horse Protection che ha ottenuto il sequestro della struttura e quindi la messa in salvo degli altri animali presenti: la Procura di Taranto ha così disposto il sequestro penale della struttura e dei 3 cavalli e 2 pony che sono stati affidati in custodia giudiziaria all’associazione.



Muore cavallo denutrito: esposto, chiesta l'autopsia

La polizia nel corso del sopralluogo ha trovato in una stallagli animali: un cavallo era denutrito, un altro ferito con sangue che fuoriusciva. I box in cui erano ospitati erano sporchi di letame. Inoltre i mantelli non erano curati e le ferite erano infette.

Ultimo aggiornamento: 18:29

