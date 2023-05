Comunione da favola, dopo il rito il giro in carrozza per le strade della città. La foto diventa virale

Una comunione da favola: il desiderio di una bambina di sentirsi una principessa è stato esaudito. Dopo la comunione i genitori le hanno "regalato" un giro in carrozza trainata da cavalli bianchi. La foto, in pochissimo tempo, ha fatto il giro dei social in pochissimi minuti dando vita anche ad una serie di commenti, pro e contro, la scelta della famiglia.

E' accaduto a Bitonto, nella giornata di ieri: una bambina che aveva ricevuto la prima comunione ha poi sfilato per le strade del paese su una carrozza bianca con tanto di cavalli che la trainavano salutando tutti i presenti.

La grande carrozza è stata affittata dalla Scuderia Cialdella con sede a Rionero in Volture, in provincia di Potenza, in Basilicata.



La foto, scattata da alcune persone presenti in piazza, è diventata virale in pochissimi minuti.