Campione nazionale di cioccolateria: il pugliese Gianluca Trisolini sbaraglia tutti

Gianluca Trisolini, 27enne di Mottola (Taranto), è campione nazionale di cioccolateria al termine del concorso 'Belcolade Award 2023'. È arrivato primo, dopo un percorso durato circa 6 mesi, con decine e decine di concorrenti da tutta Italia.

La finale, a Milano, ha previsto tre prove: la realizzazione di una pralina a basso contenuto di zuccheri, di uno snack senza glutine e di una vera e propria scultura di cioccolato. A decretare i vincitori, la giuria presieduta dal Maestro Davide Malizia, campione mondiale di pasticceria e allenatore della Nazionale italiana di pasticceria.

Il progetto vincente

Gianluca Trisolini ha ideato un progetto con focus Taranto, in rapporto al tema della sostenibilità richiesto da concorso. "Ho scelto di parlare - ha commentato il vincitore del premio - della mia terra, creando una tartaruga in cioccolata posata sulle onde del mare, tra vari zampilli.

Ho subito immaginato la tartaruga Caretta Caretta, animale a rischio estinzione che, nei nostri mari, trova un habitat ideale. E poi ho realizzato anche delle pale eoliche, simbolo di energia rinnovabile, e una dalia per sollecitare l'attenzione sul cambiamento climatico che riguarda la natura sotto molteplici aspetti".

Già premiato come miglior gelatiere emergente nazionale, giovane imprenditore del sud Italia, Gianluca Trisolini ha alle sue spalle anche una formazione in cake design e lavorazione del cioccolato. Adesso è anche neo campione d'Italia nel mondo della cioccolateria. In parallelo, coltiva la passione per la musica: è maestro di violino, diplomato al conservatorio Piccinni di Bari. "Sono ancora incredulo. Nel nostro ambito - ha sottolineato Trisolini - è tra i concorsi più importanti nel mondo della cioccolateria e pasticceria a livello nazionale. È stata un'esperienza fantastica".