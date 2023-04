Fondenti o al pistacchio, purché artigianali e con sorpresa personalizzata. Ecco le uova di Pasqua più richieste e quanto costano

Uova di cioccolata con pralina di pistacchio, preferibilmente fondenti e con un regalo importante come sorpresa, ma anche tanta pasta di mandorla e una colomba rigorosamente artigianale.

È questo l’identikit dei dolci che saranno sulle tavole per Pasqua che quest’anno, dopo i periodi di magra dovuti alla pandemia, è tornata ad essere opulenta e aperta alle contaminazioni. Le pasticcerie infatti sono al lavoro a tempo pieno per soddisfare le richieste dei clienti che sembrano voler cancellare in un colpo solo anni di limitazioni e di attenzione alla borsa della spesa. Ecco le uova artigianali più richieste.