Maria De Filippi e il sorriso durante i funerali di Maurizio Costanzo. Il parroco: «So che gli veniva spacciato un po' di cioccolato...»

Un sorriso, appena accennato, che in pochi minuti ha fatto il giro dei social. È quello di Maria De Filippi, che durante i funerali del marito Maurizio Costanzo, si è emozionata quando il parroco don Walter Insero ha ricordato un aneddoto speciale: «Ogni tanto so che gli veniva spacciato un po' di cioccolato fondente di nascosto...». Nelle immagini si vede Maria sorridere: quelle parole le hanno regalato un ricordo speciale in un momento di profondo dolore. La conduttrice si volta verso Pier Silvio Berlusconi, che la accarezza.

Maurizio Costanzo, la passione per i dolci e quell'intervista indimenticabile

«Lui è in un regime di dieta fissato da una nutrizionista. Il patto è che lui ha diritto a “un pochino” di gelato». Inizia così un'intervista divertentissima del 2018 andata in onda a "Che tempo che fa" con protagonisti proprio Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. «Adesso vi faccio vedere quanto è il “pochino” di gelato che lui mangia», aveva raccontato la De Filippi prima di incamminarsi verso il frigo di casa, seguita dalle telecamere, mostrando poi quattro confezioni piene di gelato. «Di quelle scatole, solo una mi riguarda. Le altre sono di Maria - si era difeso Costanzo - Non è nemmeno vero gelato, è una pantomima: perché non ha neanche lo zucchero. Il gusto preferito? Nel mio caso è semplice: è il cioccolato. Per lei – dice indicando la moglie – si va dalla castagna al cocco, al limone…».

“Ogni tanto gli veniva spacciato un po’ di cioccolato fondente di nascosto”#MaurizioCostanzo pic.twitter.com/0VImF0r1uJ — AMICI NEWS (@amicii_news) February 27, 2023

Le parole di don Walter Insero ai funerali di Costanzo

«Fratelli e sorelle, siamo qui oggi per accompagnare con la nostra preghiera l’anima di Maurizio torna nella casa del padre, lo facciamo con la consapevolezza che è vero, si è chiuso il sipario, ma è finito il primo atto, la sua vita e la sua anima continua ad amare e volere bene e sentire il nostro amore. Oggi siamo al cospetto di un Dio che non è dei morti ma della resurrezione e della vita», ha detto don Walter Insero, all’inizio della celebrazione dei funerali solenni di Maurizio Costanzo. «La prima volta ho incontrato Costanzo due anni fa. Pensavo di trovarmi davanti un giornalista anticlericale, un po’ un mangiapreti, e invece ho incontrato una persona accogliente, amorevole, che mi ha rivolto subito una battuta: è un prete vero? Ci provo, gli ho risposto».