Esplode la bombola del gas, terrore in paese

Un boato. Lo hanno sentito in tanti ieri pomeriggio a Sava tra via Roma e via Verona dove una bombola del gas che si trovava all’esterno di un’abitazione è esplosa. Solo per un caso fortuito, in quel momento non c’era nessuno in casa e a lanciare l’allarme sono stati i vicini, temendo evidentemente il peggio.

I soccorsi

Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco di Taranto, la compagnia carabinieri e la polizia municipale di Sava. Allertato il 118, anche se fortunatamente i danni, seppur molto ingenti, hanno riguardato solo la casa. Lo squarcio sul muro, visibile anche a distanza, dimostra la violenza dell’esplosione, così come i tantissimi detriti e ciottoli presenti in strada e sui marciapiedi. Le cause di quanto avvenuto non sono ancora chiare, però appare probabile che si sia trattato di una fuga di gas che avrebbe poi, generato la deflagrazione. Per diverse ore, i vigili del fuoco hanno monitorato la zona al fine di metterla in sicurezza ed effettuato i dovuti approfondimenti. Il dato certo è che si sia trattato di una tragedia sfiorata.