Esplode una bombola in casa: un uomo ferito gravemente e trasferito nel reparto Grandi ustionati

Esplode la bombola del gas e un uomo di Calimera rimedia gravi ustioni al viso e agli arti superiori. Lo scoppio è avvenuto attorno alle 17 su via Montinari, a pochi passi dalla centralissima piazza del Sole.

In quel momento all'interno dell'abitazione erano presenti due persone. A riportare le ferite più importanti è stato l'uomo, immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in codice rosso all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. Dopo gli accertamenti in pronto soccorso il ferito è stato intubato e trasferito al reparto grandi ustioni dell'ospedale Perrino di Brindisi.



Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia locale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e valutare la stabilità dell'edificio interessato dall'esplosione.