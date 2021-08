Non ce l'ha fatta la donna rimasta ferita nei giorni scorsi durante l'esplosione di una bombola di gas in un Bed&Breakfast di Melendugno. E' morta a pochi giorni dal ricovero al Centro Grandi Ustionati di Brindisi. Si indaga per omicidio colposo contro ignoti in attesa che i carabinieri depositino l'informativa. Sarà disposta una consulenza sull'impianto del gas del B&B.

