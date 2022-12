Scoppia una bombola dopo l'incendio: domenica di paura a Santa Rosa

Poco prima di mezzogiorno due squadre dei vigili del fuoco di Lecce sono accorse in via Emanuele Orfano, nel quartiere di Santa Rosa a Lecce per un incendio che stava coinvolgendo un'abitazione all'interno della quale c'era una bombola di Gpl. Pochi secondi prima dell’arrivo sul posto si è verificata la deflagrazione che ha squarciato il contenitore di Gpl.

Poco prima della deflagrazione la bombola era stata portata all'esterno: solo così l'esplosione ha evitato danni a cose e persone. Sono in corso le indagini per stabilire le cause che hanno generato prima l’incendio è poi lo scoppio della bombola.