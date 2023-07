Caldo, climatizzatori sempre accesi: in provincia di Taranto black-out in diversi comuni

Il caldo terribile di questi giorni impatta anche - in maniera negativa - sulla rete elettrica. In alcuni paesi del versante orientale della provincia di Taranto, infatti, anche se a macchia d'olio, in alcuni comuni come San Giorgio Ionico, Faggiano, Monteiasi e nel pomeriggio di ieri anche a Carosino, è mancata la luce per numerose ore nonostante il pronto intervento dei tecnici dei servizi di fornitura elettrica. Emblematico in tal senso è stato il disagio segnalato (ultimo in ordine di tempo) e prontamente indirizzato all'Enel dal sindaco Onofrio Di Cillo, intorno alle 15 di ieri.

Cosa è successo

Tre cabine sarebbero andate in tilt a causa evidentemente dell'eccessivo carico di condizionatori e mezzi di refrigerio, azione quest'ultima a cui i cittadini inevitabilmente sono costretti a fare ricorso considerate le temperature elevatissime di chiara natura eccezionale. Nel comune di Carosino sono arrivati subito i generatori di corrente insieme naturalmente alle squadre di tecnici che hanno lavorato alacremente per risolvere il problema e ripristinare le condizioni di normalità. Anche questa è una spia delle situazioni che si scatenano o che si possono determinare sulla scia del problema primordiale del cambiamento climatico capace di innescare a catena una serie lunga di problemi di carattere ambientale, energetico e sanitario.

Il fenomeno, dunque, in questi giorni rappresenta l'ulteriore tassello di un mosaico che è noto a tutti.

A turno abitanti di San Giorgio Ionico, Carosino, Monteiasi e Faggiano stanno sperimentando, insieme alle ondate di calore, anche la beffa degli eventuali blackout a cui aggiungere il proliferare, in alcune zone, (come lamentato da alcuni cittadini sui social) di blatte e la sensazione di una natura apparentemente insolita.