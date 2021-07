Blackout a Brindisi, quartieri senza luce: gente bloccata negli ascensori

Ancora un blackout a Brindisi. Diverse zone, infatti, da questa mattina sono senza luce: molti disagi si sono registrati soprattutto nei quartieri Bozzano, Sant'Elia e La Rosa. I vigili del fuoco lavorano a pieno ritmo per scongiurare situazioni pericolose: sono numerose, infatti, le persone che dalle prime ore di questa mattina si sono ritrovate bloccate negli ascensori.

I soccorsi

In particolare a Bozzano i vigili del fuoco hanno tratto in salvo un papà e suo figlio, rimasti bloccati in ascensore insieme con il cane. Sempre a Bozzano, i pompieri hanno liberato una donna. E' probabile che il blackout sia dovuto a un sovraccarico della rete, dovuto in parte al gran caldo.