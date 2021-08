Vieste, concerto interrotto dal blackout. Il sindaco chiede intervento del prefetto

Un blackout blocca il concerto a Vieste. E il sindaco del Comune pugliese chiede l'intervento del Prefetto.

Il blackout nel comune pugliese

Non trova pace Vieste, comune del Gargano in Puglia. Un black out ha lasciato al buio il centro storico e la zona dell'isola pedonale di Vieste. Ma il sindaco Giuseppe Nobiletti corre ai ripari e chiede l'intervento del prefetto «al fine di porre termine a questa situazione inaccettabile che crea anche gravi problemi di pubblica sicurezza».

«Ieri a metà serata è andata via la corrente elettrica - commenta Nobiletti -, pertanto siamo stati costretti ad interrompere il concerto della cantante Chiara Civello previsto nell'ambito dell'ultima serata dell'iniziativa Festa Ambiente Sud». Secondo Nobiletti, «non è concepibile, dopo un inverno di lavori da parte di Enel, trovarsi in queste condizioni. Sono tre giorni che il nostro centro abitato è vittima di blackout che continuano a mettere in grande difficoltà le attività economiche creando ingenti danni», conclude.