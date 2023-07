La barca si incaglia nella scogliera: la Guardia Costiera salva una famiglia svizzera in vacanza

Nel pomeriggio di oggi la Guardia Costiera di Taranto ha tratto in salvo 4 persone di nazionalità svizzera di cui 2 bambini nei pressi delle ostruzioni del porto di Taranto. Alle 16, infatti, è arrivata presso la sala operativa del Comando jonico una segnalazione di un soggetto che, a bordo del suo mezzo, ha notato un natante incagliato nei pressi della scogliera frangiflutti con quattro persone a bordo in evidente stato di agitazione.

L'intervento

Nel giro di pochi minuti sono state inviate sul posto la M/V CP 840 e il battello G.C. B105 che, nonostante la zona di intervento molto vicina alla scogliera, sono riuscite a trarre in salvo tutte le persone. Effettuato il recupero, le unità si sono dirette rapidamente presso il molo S. Eligio dove si trovava in attesa il personale sanitario del 118, già allertato dalla Sala Operativa della Capitaneria, che ha preso in carico i malcapitati coscienti ed in buone condizioni per le valutazioni mediche del caso.