Abusivismo, due denunce e un sequestro di una pedana: era stata installata su un'area vincolata

Una pedana in legno estesa per circa 400 metri quadrati è stata sequestrata dai militari della Guardia costiera a Margherita di Savoia, nella provincia Barletta-Andria-Trani, perché realizzata senza autorizzazioni in parte su demanio marittimo e in parte su un'area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Due persone sono state denunciate: si tratta del proprietario dell'area e del responsabile della ditta che ha eseguito i lavori. Per entrambi l'accusa è abusivismo in area demaniale e invasione di terreni.