Una donna tenta il suicidio, gli uomini della Guardia Costiera le salvano la vita

La Guardia Costiera di Taranto ha salvato una donna di 32 anni in evidente stato confusionale che aveva l'intenzione di suicidarsi cercando di scavalcare la ringhiera del Lungomare. Alcuni militari sono intervenuti immobilizzato la donna mentre altri le parlavano per distrarla. La 32enne è stata poi trasportata in ospedale con ambulanza del 118.

L'intervento a Lizzano

Gli stessi militari della Guardia Costiera avevano da poco terminato le attività di coordinamento di un soccorso in mare a favore di una donna colta da crisi di panico a bordo di una imbarcazione a vela alla fonda, ad una distanza di quasi mezzo miglio al largo, nelle acque prospicienti la località Cisaniello del Comune di Lizzano. Nell'occasione è stata immediatamente inviata in zona una motovedetta per il trasbordo della donna e il successivo affidamento alle cure mediche.