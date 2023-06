Dramma in centro a Lecce: un ragazzo di 23 anni si lancia dal balcone

Un ragazzo di 23 anni si è tolto la vita nella tarda serata di ieri a Lecce. Si è ucciso lanciandosi dal quinto piano di un condominio in via Cesare Battisti, a due passi da Piazza Mazzini, dove viveva. I vicini hanno riferito alla Polizia di aver sentito delle urla, probabilmente dovute a un litigio. Ma non è chiaro cosa sia successo. Indagano gli agenti della Questura di Lecce.