Appalti Marina Militare, condanna per due ufficiali: cinque assolti

Condanna a sette anni di reclusione per due ufficiali della Marina Militare. E assoluzione per altri cinque. Questo il verdetto con il quale il Tribunale, nella serata di ieri, ha chiuso il primo grado di giudizio del processo a carico di sette ufficiali coinvolti nelle presunte manovre con al centro gli appalti di Maricommi.

Il collegio giudicante, dopo la camera di consiglio, ha ritenuto di riqualificare due delle iniziali contestazioni di concussione in induzione indebita. Per uno dei capi di imputazione, quindi, è scattata la prescrizione, mentre per l’altro sono stati condannati a sette anni gli ufficiali Attilio Vecchi e Marco Boccadamo, difeso dagli avvocati Rocco Maggi e Diego Maggi (12 anni di carcere la richiesta del pm per Boccadamo).

Le assoluzioni

Per gli altri cinque imputati (per i quali erano state chieste condanne tra otto anni e sei anni e otto mesi), invece, è arrivato il verdetto di assoluzione. Scagionati, quindi, dalle accuse gli ufficiali della Marina Giovanni Caso, assistito dagli avvocati Rocco Maggi e Diego Maggi, Riccardo Di Donna, Alessandro Dore, difeso dall’avvocato Francesco Paolo Sisto, Giovanni Cusmano, difeso dall’avvocato Gaetano Vitale, e Giuseppe Coroneo, assistito dagli avvocati Rino Levato e Massimiliano Petrachi.

Nel mirino della procura e della Guardia di Finanza era finito il cosiddetto sistema del 10%. Gli ufficiali imputati, tutti in servizio presso i reparti di Maricommi, erano accusati di aver condizionato l’assegnazione delle commesse della Marina, pretendendo dalle ditte appaltatrici il pagamento di una quota del 10% del valore dei lavori ottenuti. Il meccanismo era stato svelato proprio da uno degli imprenditori che si era deciso a denunciare. La clamorosa inchiesta esplose nel marzo di 9 anni fa, con l’arresto del capitano Roberto La Gioia nel suo ufficio nella base navale di Chiapparo, poco dopo aver ricevuto una tangente. A quel primo arresto seguirono le indagini che hanno portato alle accuse anche per gli altri ufficiali. L’inchiesta è sfociata in due procedimenti uno dei quali ha visto imputato La Gioia. Anche nel suo caso la Corte d’Appello aveva riqualificato l’iniziale accusa di concussione, ripristinata però dalla Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio quel verdetto dopo il ricorso della Procura. Da rilevare che nel processo definito ieri sera, si è costituita parte civile la Marina. Parte civile anche due imprenditori, assistiti dagli avvocati Francesco Nevoli e Antonio Summa.