La nave scuola ​più grande e veloce dell'America Latina sbarca in Puglia

È giunta a Taranto la nave-scuola a vela della Marina militare peruviana (B.A.P.) Unión, che funge da Ambasciata Itinerante del Perù nel viaggio di "Circumnavigazione 2023-2024".

Oggi e domani sono aperte le visite al pubblico del veliero, ormeggiato alla banchina 1 del Porto Mercantile. Nel corso del suo primo viaggio intorno al mondo e dopo aver visitato diversi porti nel Pacifico e in Asia, la nave scuola Unión arriva così nei porti italiani (le prossime tappe Civitavecchia 12-17 dicembre e La Spezia 19-22 dicembre).

La nave a vela più grande e volece dell'America Latina

L'Unión è la nave a vela più grande e veloce dell'America Latina ed è destinata alla formazione dei cadetti della Scuola Navale del Perù.

Con l'arrivo dell'imponente veliero, l'Ambasciata del Perù dà inizio alle attività commemorative per i 150 anni dalla firma del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione tra Perù e Italia.

Questo viaggio, ha spiegato il comandante della nave, capitano di vascello José Luis Arce, in una conferenza a cui ha partecipato il ministro Sdr Miguel Alemán Urteaga dell'Ambasciata del Perù in Italia, "completerà la formazione professionale dei cadetti della Marina peruviana. Siamo partiti il 17 giugno scorso e sono già più di 5 mesi di navigazione. Siamo passati per diversi porti, il canale di Suez in un momento molto difficile e abbiamo navigato 23mila miglia. Questo è il primo porto italiano che visitiamo ed è per noi una grande esperienza". I visitatori potranno vedere i suoi allestimenti e la Casa Perù, uno spazio appositamente allestito con una mostra sul "Made in Perù" e una mostra fotografica che ritrae bellissimi pezzi di artigianato realizzati da artisti delle Ande peruviane. Durante la sua circumnavigazione di dieci mesi, la B.A.P. Unión raggiungerà 20 porti in 14 Paesi. L'equipaggio (di cui fanno parte 47 donne) è composto da 23 ufficiali, 100 cadetti e 124 membri dell'equipaggio, oltre a 2 ufficiali ospiti provenienti da Australia e Canada.