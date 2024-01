L'America scopre i caroselli pugliesi: «Mix tra meloni e cetrioli, sono buonissimi». La pagina sul New York Times

Caroselli, che passione. Tanto da arrivare persino negli Stati Uniti d'America. Secondo Il New York Times i caroselli pugliesi - dove il nome cambia spesso di paese in paese - sono migliori dei cetrioli americani. La storia arriva da lontano, da quando cioè Jay Tracy, un docente e blogger statunitense, ha aperto una pagina sui social nella quale si parla proprio dei caroselli pugliesi. Da qui l'idea del New York Times, qualche mese fa, di dedicare una pagina al prezioso alimento.

Dal Salento al Barese e al Tarantino: in Puglia ogni zona ha il proprio carosello. "Un melone-cetriolo delizioso", scriveva il New York Times. "Meloni dal punto di vista botanico, cetrioli da quello agricolo", spiega Tray. E il carosello, adesso, spopola anche in America.