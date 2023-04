Sarebbe un errore fasciarsi la testa prima d’essersela rotta. Certo, la vittoria conquistata dall’Hellas Verona nell’anticipo di venerdì contro il Bologna ha complicato maledettamente il cammino salvezza del Lecce che però continua a godere di un minimo di vantaggio in classifica, ora di 2 punti. Tanti o pochi, chissà, sarà solo il tempo a dirlo. Lo Spezia, ieri sera costretto al pari dalla Samp, si trova nel mezzo e con un calendario difficile come quello delle rivali.

«Pensiamo solo a noi stessi», ha detto a gran voce Marco Baroni alla vigilia della sfida in casa del Milan. Oggi ci vorrà una prova di grande coraggio da parte dei giallorossi per sperare di uscire con un risultato positivo dallo stadio Meazza. In casa rossonera l’entusiasmo è alle stelle per la fresca qualificazione alla semifinale di Champions League e oggi Maignan e compagni vorranno certamente far festa davanti ai propri tifosi in attesa poi di sfidare i cugini dell’Inter nella semifinale di maggio. Ma c’è di più: il Milan ha bisogno di far punti per centrare la qualificazione alla prossima Champions, in questo momento a rischio dopo il ritorno sul podio della Juventus.

Non poteva capitare avversario peggiore quindi al Lecce, costretto a fare gli straordinari. È per questo che vale la pena pensare positivo e sperare in un risultato positivo che, non v’è dubbio, darebbe slancio a tutto l’ambiente salentino, assalito di colpo dal timore di non farcela. Lo score negativo a cavallo tra marzo e aprile, condito da sei sconfitte di fila, ha lasciato il segno ed a poco è servito il brodino caldo consumato nell’ultimo turno contro la Sampdoria.

Per la gara col Milan mister Baroni appare orientato a riconfermare la stessa formazione che ha affrontato i doriani. Una gara nella quale, vale la pena ricordare, al netto degli errori commessi in fase di finalizzazione, il Lecce ha prodotto 30 tiri in porta, di cui 11 nello specchio e 9 parati dal portiere Ravaglia. Unico assente tra i giallorossi il grande ex di turno, l’attaccante Colombo, rimasto nel Salento per un improvviso attacco influenzale. Di conseguenza, i salentini dovrebbereo schierarsi con Falcone tra i pali; linea difensiva a quattro composta dai cursori esterni Gendrey e Gallo, con Baschirotto e Umtiti centrali; quindi, Blind, Hjulmand e la sorpresa di domenica scorsa, Oudin, in mezzo al campo; tridente offensivo composto dal trio Strefezza-Ceesay-Banda. Proprio quest’ultimo sembra favorito su Di Francesco. Nel Milan assente Giroud, sostituito da Rebic. E con Ibra in panchina, pronto ad entrare in corsa in caso di necessità. Fischio d’inizio alle ore 18 affidato a Chiffi di Padova.