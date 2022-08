Uno ha già detto sì al Lecce tant’è che oggi sarà in città e da domani si metterà a disposizione del tecnico Baroni. L’altro invece vuole essere convinto al cento per cento della scelta da fare e di conseguenza ha chiesto ai dirigenti del club giallorosso un po’ di tempo prima di dare una risposta definitiva. Anche se, è giusto dire, nell’ambiente che lo circonda prevale un certo ottimismo e la sensazione è che alla fine l’affare andrà in porto. Per la gioia dei leccesi.

Il croato Marin Pongracic e il francese Samuel Umtiti da alcuni giorni stanno facendo sognare il popolo giallorosso proprio perché il Lecce è in procinto di assicurarsi due elementi di spessore internazionale. Ciò che serve al tecnico Baroni per mettere a posto la difesa, rimasta priva di centrali di ruolo nelle ultime settimane a causa degli infortuni capitati, in momenti diversi, ai vari Tuia, Dermaku e, buon ultimo, pure Cetin. Con l’arrivo di Pongracic e Umtiti senza alcun dubbio il Lecce farebbe un salto di qualità considerato il valore dei due calciatori cui Corvino e Trinchera hanno cominciato a dare la caccia alcune settimane fa, aspettando il momento giusto per sferrare l’attacco.

Pongracic ha accettato con grande entusiasmo la proposta del Lecce per svariati motivi. Intanto, perché dopo aver giocato sia nella Bundesliga tedesca che in quella austriaca è allettato dall’idea di misurarsi nella serie A italiana, frequentata da tanti attaccanti di razza provenienti da ogni angolo del pianeta. Con la maglia giallorossa Pongracic conta di giocare con maggiore continuità e di ritagliarsi uno spazio importante nel calcio italiano. Il 24enne nato in Germania ma di passaporto croato ieri sera era atteso a Brindisi. Solo che ha perso la coincidenza da Roma e di conseguenza sbarcherà all’aeroporto del Salento soltanto questa mattina. Nel corso della giornata si sottoporrà alle visite mediche di rito dopodiché andrà nella sede di via Colonnello Costadura per conoscere di persona Corvino e Trinchera prima di firmare il contratto che lo legherà al Lecce fino al termine di questa stagione. Poi, da domani, Pongracic sarà a disposizione del tecnico Baroni in occasione della prima seduta di allenamento della settimana che culminerà domenica al Via del Mare con lo scontro salvezza con l’Empoli.

Per Umtiti invece bisognerà aspettare ancora qualche giorno, anche se in molti credono e sperano che la risposta del gigante francese non tarderà ad arrivare. Va compreso che la scelta non è per niente facile per un calciatore che per anni ha sempre giocato per obiettivi importanti, dalla vittoria della Coppa del mondo alla vittoria del campionato, delle coppe europee e di quelle di lega. Lasciare l’adorata Barcellona a 28 anni per trasferirsi nella provincia italiana necessita di una doverosa riflessione, già cominciata da tre giorni. In tanti spingono per il trasferimento di Umtiti al Lecce, dal Barcellona all’entourage del calciatore fino al club giallorosso che, con un’operazione di mercato straordinaria, si potrebbe ritrovare un calciatore extralusso quasi a costo zero. Questo perché il Barcellona è pronto ad accollarsi l’intero ingaggio stagionale (circa 3 milioni di euro) lasciando nelle competenze del Lecce soltanto alcuni bonus inseriti a suo tempo nel contratto di Umtiti.