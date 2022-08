Berardi, gol da cineteca. Alla fine del primo tempo Sassuolo-Lecce 1-0 a Reggio Emilia

Prima trasferta nella massima competizione italiana per i giallorossi di mister Baroni. Il Lecce scende sul prato del “Mapei Stadium” di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo di capitan Berardi, in occasione della seconda giornata del campionato di serie A. Le due formazioni si mettono a specchio per sfidarsi con lo stesso modulo: il 4-3-3. Di seguito le formazioni ufficiali.

La diretta

Sassuolo in vantaggio al 39’ con Domenico Berardi che al volo trafigge Falcone da fuori area sugli sviluppi di un calcio d’angolo

Sassuolo: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopulos. All. Dionisi.

Lecce: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Blen, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni.