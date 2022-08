Clamoroso, il Lecce tratta con il Barcellona per il campione del mondo Samuel Umtiti

Non solo il croato di proprietà del Wolfsburg, Marin Pongracic, 24 anni, per colmare le lacune al centro della difesa il Lecce ha attenzionato anche un pezzo da novanta del ruolo, l'ex campione del mondo Samuel Umtiti, 28 anni, in uscita dal Barcellona. Sarebbe un colpo sensazionale per il club giallorosso che sta setacciando tutti i campionati europei al fine di portare nel Salento due difensori centrali. I contatti con Umtiti e Pongracic sono ben avviati, ovviamente non sono i soli difensori presenti sul taccuino di Corvino e Trinchera.