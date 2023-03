Umberto Del Core, la dedica di Bellomo dopo il gol contro il Venezia: «È un momento difficile». Chi è l'ex attaccante arrivato in A con il Catania

A Catania Umberto Del Core è un idolo, è l'uomo del gol della prima storica promozione in Serie A (nel 2006, contro l'Albinoleffe). Per Bari, è un figlio della città vecchia. Proprio come Nicola Bellomo, ieri a segno nella partita contro il Venezia. Una rete da tre punti, che avvicina i biancorossi al Genoa e al secondo posto. E una dedica speciale, proprio a Umberto Del Core, barivecchiano come Bellomo. «Dedico il gol al mio amico Umberto Del Core. Non sta passando un bel momento di salute. Se lo merita. Non era allo stadio e gli auguro il meglio».

Secondo quanto racconta Bellomo, Del Core non sta bene. E su Instagram rilancia: «Forza Umberto». Nessuna notizia ufficiale, ma la vicinanza di un amico è già un segnale importante.

Chi è Umberto Del Core

Umberto Del Core ha 43 anni, è partito dai campionati dilettantistici pugliesi (Bisceglie) per arrivare in Serie A. Aveva giocato anche nel Foggia, poi nel 2005/06 il campionato in B con il Catania e la promozione, con tanto di gol decisivo contro l'Albinoleffe. In A una manciata di presenze, il ritorno in B con il Cesena. Da bomber giramondo, è tornato a Foggia, poi Perugia, Andria, Martina. E la chiusura ad Altamura, vincendo anche il campionato di Eccellenza, ovviamente a suon di gol. Tra i professionisti ha segnato 93 reti. Adesso gli serve il gol più importante, con Bellomo che gli lancia l'assist.