Il Bari a un punto dalla A diretta. Bellomo stende il Venezia e festeggia con il trenino / Risultati

Il Bari batte il Venezia per 1-0 nel 27° turno del campionato di calcio di serie B e si porta a solo un punto dalla serie A diretta. Una classifica che sorride ai biancorossi di Michele Mignani, che hanno meritato la vittoria al cospetto di un avversario tosto e di categoria. Il Bari ha fatto leva sulla sua qualità, sull'organizzazione e sulla concretezza. Ad inizio match Antenucci e compagni hanno amministrato, il Venezia si è reso pure pericoloso. Nella ripresa la squadra di Vanoli ha segnato anche il gol del vantaggio dopo dieci minuti grazie un tiro da fuori di Pohjanpalo. Sul San Nicola, gremito come al solito, è calato il gelo. Ci ha pensato il Var ad annullare la segnatura per una irregolarità nell'azione d'attacco lagunare. Qualche minuto dopo, però, al 63', Cheddira ha suggerito per il cross dalla destra di Molina, testa di Bellomo e gol sotto la curva del calciatore barese con tanto di "trenino". Pubblico in visibilio. Il Bari ha cercato il raddoppio mancandolo di poco, poi ha contenuto il ritorno, non troppo convinto, del Venezia portando a casa il prezioso successo. Tre punti che, sommati al pareggio del Genoa, portano il Bari a una sola lunghezza dalla serie A diretta. E i tifosi, in festa con la squadra a fine partita, continuano a sognare il rientro nell'elite del calcio italiano.

BARI-VENEZIA 1-0

Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Molina, Maiello (40'st Benali), Benedetti (22'st Mallamo), Bellomo (22'st Zuzek), Cheddira, Antenucci (42'st Scheidler). In panchina: Frattali, Matino, Esposito, Botta, Morachioli, Galano, Mazzotta, Dorval. All. Mignani.

Venezia (3-5-2): Joronen, Busio (1'st Tcherychev, Tessmann, Johnsen (22'st Novakovich), Ciervo (22'st Zampano), Pohjanpalo, Ceppitelli (c), Candela, Svoboda, Carboni (32'st Ellertsson), Milanese (32'st Pierini). In panchina: Maenpaa, Oliveira, Sverko, Andersen, Remy. All. Vanoli.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Marcatore: al 63' Bellomo (B).

Note: ammoniti: Di Cesare (B), Carboni (V), Svoboda (V). Angoli: 3-4. Recupero: 0'pt; 6'st.

Serie B - 27° turno del 1.3.2023

Cittadella-Brescia 0-0

Spal-Frosinone 0-2

Cagliari-Genoa 0-0

Benevento-Sudtirol 0-2

Bari-Venezia 1-0

Parma-Pisa 0-1

Cosenza-Reggina 2-1

Palermo-Ternana 0-0

Modena-Ascoli 0-1

Classifica: Frosinone 58; Genoa 47; Bari 46; Sudtirol 44; Reggina 42; Pisa 41; Cagliari 38; Parma, Palermo 37; Ascoli 36; Modena, Ternana 35; Cittadella 34; Como 32; Perugia 30; Venezia 29; Benevento 27; Brescia, Cosenza 26; Spal 25.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA CRONACA

95' - Finisce dopo un timido tentantivo del Venezia. Bari batte Venezia 1-0.

87' - Scheidler rileva Antenucci nel Bari

85' - Benali al posto di Maiello nel Bari

84' - Il Bari cerca il gol che potrebbe chiudere la contesa: un calcio di punizione di Pucino è bloccato da Joronen.

70' - Nel Venezia sempre pericoloso Milanese che, con un tiro potente, sfiora la traversa

65' - Nel Bari Mallamo e Zuzek entra al posto di Benedetti e Bellomo. Nel Venezia Zampano entra al posto di Ciervo

63' - GOL! BARI-VENEZIA 1-0 - Gol del Bari. Cross di Molina e testa vincente di Bellomo. Ottima azione del Bari sulla destra e preciso inserimento di Bellomo che poi esulta sotto la curva con lo storico "trenino"

56' - GOL ANNULLATO! BARI-VENEZIA 0-0 - L'arbitro va al Var e annulla il gol: nell'azione del Venezia, che aveva portato al tiro vincente da fuori area, è stata rilevata una manata di Cheryshev ai danni di Ricci

54' - GOL! BARI-VENEZIA 0-1 - Un tiro quasi improvviso di Pohjanpalo da limite dell'area porta in vantaggio il Venezia

51' - Caprile blocca un tiro debole del Venezia

50' - Il Venezia prova a manovrare, il Bari è attento

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45' - Una serie di fiammate, d'ambo i lati, hanno caratterizzato il primo tempo di Bari-Venezia, chiuso sullo 0-0

27' - Il Venezia non ci sta e attacca da par suo: diagonale da sinistra che Benedetti e Caprile salvano nei pressi della linea di porta

26' - Girata alta di Cheddira da dentro l'area, pallone alto

25' - Antenucci e Cheddira calciano in porta da dentro l'area, il Venezia si rifugia in angolo

23' - Il Bari prova a fare la partita

20' - Tentativo del veneziano Milanese che, dopo un tunnel in progressione, anticipa il tiro che finisce alto

15' - Prima occasione costruita dal Bari con un tiro di Ricci chiuso troppo con il sinistro

9' - Ammonito Di Cesare per un intervento in ritardo a centrocampo

5' - Il Bari prova subito un paio di verticalizzazioni

Le formazioni in campo

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Molina, Maiello, Benedetti; Bellomo; Cheddira, Antenucci.

Venezia (3-5-2): Joronen; Ceppitelli, Svoboda, Carboni; Candela, Busio, Milanese, Tessmann, Johnsen; Pohjanpalo, Ciervo.

Il Bari in casa contro il Venezia a caccia di punti per restare a contatto con le primissime posizioni di vertice. Al "San Nicola", come al solito pieno e ribollente di entusiasmo, i biancorossi cercano tre punti fondamentali.