Udinese-Lecce, probabili formazioni: Ceesay confermato, Baschirotto centrale

Baroni mischia le carte: no al turnover, sì, invece, a un paio di scelte forti. Il Lecce che giocherà contro l'Udinese oggi è chiamato a risolvere due dubbi, uno in difesa e uno in attacco. Dietro sembra favorito Gendrey, con Baschirotto-Umtiti centrali (fuori, quindi, Pongracic). L'alternativa è vedere Baschirotto terzino con il croato e il francese - entrambi a caccia del Mondiale, per quanto per l'ex Barcellona sia ormai difficile - a fare da coppia centrale. A centrocampo Hjulmand sarà protetto da Blin e Gonzalez, salvo sorprese (Askildsen?). In attacco torna Banda titolare, dall'altra parte Strefezza non si tocca: per il ruolo di centravanti Ceesay in vantaggio su Colombo.

Ecco le probabili formazioni.

Udinese-Lecce, probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Delofeu, Success. All.: Sottil.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Banda. All.: Baroni.

ARBITRO: Fourneau di Roma 1