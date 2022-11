Il Lecce a Udine: 3 vittorie in 14 sfide in A. Da Giacomazzi e Vucinic a Mancosu e Lapadula

Venerdì il Lecce sarà di scena a Udine per la 15esima volta in serie A. Nei precedenti in terra friulana i giallorossi hanno conquistato l'intera posta in palio contro l'Udinese in 3 occasioni, perdendo 11 volte. Mai un pareggio. Diverse, inoltre, le gare giocate bene senza ottenere i tre punti. Di seguito gli scatti e i ricordi.