Da Salerno l'attacco al Lecce. Il collaboratore di Iervolino: «Problemi economici? Non siamo la Samp o il Lecce»

«Con tutto il rispetto noi non siamo nè il Lecce, nè la Sampdoria. Grazie al cielo non abbiamo problemi di natura economica, gli affari li coglieremo al volo». Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana, docente universitario e collaboratore di Iervolino, accende così le polemiche sull'asse Salerno-Lecce-Genova. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a TuttoSalernitana, il legale ha commentato così gli investimenti di mercato. E parlando del possibile riscatto di Dia (al momento in prestito ai granata) ha aggiunto questa uscita, che ora sta infiammando le tifoserie di Lecce e Samp. Una stilettata quasi gratuita, probabilmente in buona fede, ma destinata a far discutere.

Ma il Lecce ha vinto a Salerno

Eppure il Lecce in questo campionato ha vinto soltanto a Salerno (1-2). Quella partita, secondo Fimmanò, è ben salda nella testa dei granata, come una sorta di lezione da non dimenticare. Il campo, per ora, ha parlato così. Il resto? Anche a Lecce qualcuno se ne farà una ragione.