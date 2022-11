Lo stop del campionato di serie A è sempre più vicino, alla sosta mancano infatti soltanto tre turni, e il Lecce ha fretta di incamerare qualche altro punticino utile per migliorare la classifica e, di conseguenza, vivere la lunga pausa in serenità e senza le preoccupazioni di chi si trova a dover inseguire. Udinese, Atalanta e Sampdoria sono gli ultimi tre ostacoli sulla strada dei giallorossi prima della ripresa fissata per il 4 gennaio 2023 contro la Lazio. Un cammino per niente facile attende dunque capitan Hjulmand e compagni. Si comincia questa sera alla Dacia Arena, anticipo della tredicesima giornata (fischio d’inizio alle ore 20.45). Sulla strada dei giallorossi ci sarà l’Udinese di Sottil, negli ultimi anni acerrimo avversario dei salentini nel torneo cadetto alla guida dell’Ascoli. La squadra friulana è stata protagonista di un avvio di stagione sfavillante al punto da raggiungere addirittura il primo posto in classifica.

Udinese avversario ostico

Negli ultimi tempi però i bianconeri hanno accusato una leggera flessione - fisica e mentale - al punto a perdere contatto con le posizioni di vetta. Nelle ultime cinque giornate, Beto e compagni hanno vinto soltanto una volta, poi tre pareggi e una sconfitta, alla Dacia Arena, per mano del Torino. Nell’ultimo turno, l’Udinese non è riuscita ad andare oltre lo zero a zero di partenza nella sfida giocata in casa del fanalino di coda Cremonese, un’ulteriore conferma del momento di difficoltà. Ciononostante l’attuale posizione di classifica è perfettamente in linea con i programmi del club del presidente Pozzo, ragion per cui in casa dell’Udinese non si fanno drammi e si lavora sodo per cercare di chiudere l’anno nel migliore dei modi. Il primo obiettivo di fine 2022, manco a dirlo, è conquistare la vittoria contro il Lecce, un obiettivo alla portata dei friulani che però dovranno fare i conti con la voglia di riscatto che anima Hjulmand e compagni in vista della sfida di questa sera. Una sola vittoria conquistata nelle prime 12 giornate di campionato, poi 5 pareggi e ben 6 sconfitte per un bottino totale di 8 punti che, al momento, consente al Lecce di occupare il quart’ultimo gradino della classifica.

I dubbi di formazione

Contro l’Udinese, con ogni probabilità, al centro della difesa si rivedrà dal fischio d’inizio Samuel Umititi, rimasto in panchina nelle ultime partite. Ballottaggio sull’out sinistro difensivo tra Gallo e Pezzella, ex di turno. In mezzo al campo possibile conferma per il trio Blin-Hjulmand-Gonzalez mentre in attacco Banda tornerà ad agire con Ceesay e Strefezza. Padroni di casa privi di Becao e Lovric, possibile impiego di Ehizibue dall’inizio. Dirigerà l’incontro l’arbitro Fourneau della sezione di Roma 1 i cui precedenti con i giallorossi sono decisamente buoni: 5 vittorie e 2 sconfitte. La “Dacia Arena” per l’occasione sarà stracolma in tutti i settori, compreso quello ospite dove ci saranno più di mille sostenitori del Lecce ai quali, a sorpresa, si aggiungeranno i tifosi del Pordenone desiderosi di ricambiare l’ospitalità ricevuta in Salento in occasione della gara dello scorso 6 maggio.

La carica di Baroni