È andato in archivio il secondo allenamento congiunto del precampionato del Taranto: dopo il Pontano, la formazione rossoblù ha sfidato il Cynthialbalonga, ambiziosa formazione militante in Serie D. A vincere, nei minuti finali, è stato l’organico ionico grazie a un guizzo di Bifulco servito da Zonta, uno dei colpi a effetto per il centrocampo giunti a Taranto. Ancora 3-4-1-2 per Capuano che, come da previsioni, conferma in blocco il pacchetto di difesa: dinanzi a Vannucchi, spazio ad Antonini al centro affiancato da Riggio e De Santis. Mastromonaco e Kondaj gli esterni di centrocampo, cabina di regia affidata al duo Bonetti-Papaserio: quest’ultimo è svincolato dopo l’esperienza di Tolentino e sta svolgendo il ritiro con il Taranto, seppur in prova in attesa, eventualmente, di tesseramento. A Bifulco il compito di ispirare la manovra d’attacco del tandem Cianci-Samele. Indisponibili Romano, Ferrara e Calvano, tutti alle prese con problematiche di natura fisica.

Nel corso della prima frazione va in scena il festival dei legni. A colpirne due è il Taranto che, nonostante il predominio in termini di gioco, non riesce a sbloccare la contesa. Protagonista assoluto Mastromonaco che, al minuto 24, inventa per Cianci il cui stacco aereo si infrange sul palo, mentre al 37’ è la traversa a negare la gioia della rete a Samele ancora ben imbeccato da Mastromonaco.

Nella ripresa, come ampiamente preventivabile, Capuano opera diverse sostituzioni: Heinz al posto di Riggio, il volto nuovo Zonta prende il posto di Bonetti, La Monica in sostituzione di Samele e poi, tra i pali, c’è l’avvicendamento tra Loliva e Vannucchi. L’ex Giugliano si rende pericoloso in un paio di circostanze ed è anche uno dei più pimpanti del reparto offensivo. Lo stesso perde Cianci al 22’: scontro aereo con un difensore laziale che costringe la punta classe ’96 ad abbandonare anticipatamente il rettangolo verde con una vistosa fasciatura attorno al capo. Con gli ingressi in campo di Finocchi (anche lui in prova) e Borgia, il Taranto torna all’antico: nel 3-5-2 Bifulco è la spalla di La Monica. A sette minuti dal termine, la gara si sblocca: invenzione dalla sinistra di Zonta per Bifulco che, sottoporta, realizza il gol del vantaggio. Al di là del risultato, iniziano a vedersi i movimenti richiesti da Capuano ai suoi soprattutto in chiave 3-4-1-2 nonostante il ritorno al modulo classico (3-5-2) verso la parte finale della partita, in particolare dopo la sostituzione di Cianci. La squadra, come da programma, continuerà ad allenarsi a Cascia nei prossimi giorni, poi venerdì 11 terza amichevole (del ritiro precampionato) contro il Gubbio (ore 17.30) che verrà disputata, tuttavia, a porte chiuse per ragioni d’ordine pubblico. Oggi, intanto, la Lega Pro comunicherà i gironi in mattinata e poi, nel pomeriggio, varerà i calendari del campionato 2023/24: start fissato per il 3 settembre.

Taranto-Cynthia 1-0

Taranto 1°t (3-4-1-2): Vannucchi; Riggio, Antonini, De Santis; Mastromonaco, Bonetti, Papaserio, Kondaj; Bifulco; Samele, Cianci. All.: Capuano.

Taranto 2°t (3-4-1-2): Loliva; Heinz, Antonini, De Santis; Mastromonaco, Papaserio, Zonta, Kondaj (23’ st Borgia); Bifulco; La Monica, Cianci (23’ st Finocchi). All.: Capuano.

Marcatori: 38’ st Bifulco (T).