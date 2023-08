Con la trattativa che dovrebbe portare Assan Ceesay agli arabi dell’Al-Fayha in fase di stallo, Roberto D’Aversa si appresta ad iniziare la stagione con grande incertezza nella posizione di attaccante centrale. In vista dell’esordio stagionale in coppa Italia (previsto per domenica prossima, 13 agosto, in casa contro il Como) il nuovo allenatore salentino ha infatti a disposizione due opzioni: una costituita dal già citato Ceesay e l’altra da Gabriel Strefezza. L’italo-brasiliano infatti è stato utilizzato da falso nueve (con riscontri apprezzabili) nella partita col Cadice, valevole per il trofeo Carranza. La strategia che prevede un finto centravanti non è una novità per il tecnico giallorosso. D’Aversa infatti l’aveva già sperimentata a Parma nelle occasioni in cui i gialloblù non potevano schierare né Andreas Cornelius né Roberto Inglese, i due numeri 9 di ruolo. In quelle circostanze l’allenatore di Stoccarda era ricorso a mosse alternative, come l’impiego di Gervinho da riferimento più avanzato oppure l’utilizzo di Kulusevski da trequartista pronto ad attaccare in verticale uno spazio centrale non riempito da nessuno, con i due attaccanti del 4-3-1-2 di base che tendevano infatti ad allargarsi. Una ulteriore intuizione è stata poi quella di adattare come finto centravanti il centrocampista Juraj Kucka. Non è quindi inverosimile pensare che, anche contro il Como, D’Aversa possa riproporre Gabriel Strefezza con i compiti avuti in Spagna.

Spesso il termine falso nueve viene abusato ed equivocato. Con questo termine infatti si tende a identificare un centravanti non di stazza, dalle dimensioni fisiche ridotte. Il vero falso nueve invece è un giocatore che, partendo dalla posizione di attaccante centrale, la libera creando spazio che deve poi essere attaccato dai compagni. Questo ad esempio faceva Lionel Messi nel Barcellona di Pep Guardiola. In questo modo il centravanti non è un giocatore mancante di chili o centimetri, bensì la zona di campo libera. Appare inoltre evidente come l’utilizzo di Strefezza o di Ceesay da punta centrale vada a incidere in maniera diversa sul comportamento dei compagni. Con Strefezza infatti toccherebbe agli esterni (Lameck Banda e Pontus Almqvst?) e alle mezzali il compito di attaccare lo spazio centrale, andando alla conclusione come primi terminali offensivi. E, per questo motivo, col centravanti ‘mascherato’ ha spesso più senso utilizzare gli esterni a piede invertito, proprio per favorire un ingresso nei corridoi centrali del campo (quello centrale e i mezzi spazi) che consenta loro di poter andare a giocare anche oltre l’ultima linea avversaria.