Sticchi Damiani: «Il Lecce riparte da Corvino e da un nuovo progetto triennale»

Il Lecce e Corvino ancora insieme, per un altro ciclo di tre anni dopo quello, appena concluso, che ha portato alla promozione in serie A, alla salvezza, allo scudetto della Primavera. Altri tre anni per migliorare, con i conti in ordine e con rinnovate ambizioni. «Non abbiamo necessità di vendere i nostri giocatori, è una differenza sostanziale rispetto allo scorso campionato», ha spiegato il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani in una lunga conferenza stampa post stagione. Quindi l'investitura di Pantaleo Corvino: «C’è stato un ciclo di 3 anni in cui abbiamo raggiunto gli obiettivi. Io e Corvino ci siamo presi alcuni giorni capire se si poteva ripartire insieme e con un nuovo ciclo dopo aver dato tutto in questo primo step. Dobbiamo misurarci con fondi internazionali, proprietà straniere e con budget molto alti dei tante altre società. Noi, di contro, siamo i più virtuosi e tra i meno indebitati della serie A. Un grande risultato. Ripartiamo con entusiasmo e con le idee chiare». Dopo aver affrontato molti altri argomenti dei suoi sette anni da presidente, Sticchi Damiani ha precisato: «Un campionato fa avrei detto che avremmo avuto la necessità di vendere i nostri giocatori migliori, i nostri gioielli. Oggi questo bisogno non lo abbiamo, non abbiamo necessità di vendere nessuno. Poi è chiaro che chi vuole migliorare la sua carriera può farlo, e chi è interessato ai nostri giocatori deve prendere in considerazione questo aspetto».