Vincere per portarsi, almeno per una notte, a tre punti dal primo posto. È il grande obiettivo del Brindisi che, questa sera alle ore 20.30, ospiterà tra le mura amiche del Fanuzzi il Matera in un appuntamento... sotto le stelle. I lucani arriveranno in Puglia pronti a tendere la classica “trappola dell’ex”: in panchina, infatti, c’è Salvatore Ciullo, ex condottiero degli adriatici e di recente - nella stagione 2019/20 - entrato in corsa dopo l’esonero di Olivieri. Ma era un altro periodo storico: le incertezze societarie son state spazzate via, dai problemi legati all’iscrizione al campionato si è passati a un progetto di grande livello capitanato da Arigliano e con una squadra costruita per il grande ritorno tra i professionisti. Per i ragazzi di Danucci, dunque, si tratta della prima delle ultime otto finali che possono valere la C. Il tecnico, che non vuole calcoli e invita i suoi a guardare partita dopo partita, non ha minimamente intenzione di ragionare nell’ottica delle due partite ravvicinate (mercoledì si gioca lo scontro diretto con il Barletta) perché lasciare per strada punti oggi potrebbe anche rendere inutile il match del Puttilli.

Ritrovato anche il gol di Santoro, protagonista nel 4-0 inflitto all’Afragolese nello scorso weekend, scenderà in campo il miglior Brindisi possibile: la punta ventottenne, infatti, dovrebbe guidare l’attacco dal 1’, supportato nel tridente da Palumbo e D’Anna. Non è da escludere, però, anche la presenza di Opoola, autore di una doppietta nell’ultimo match e in forma smagliante: se non sarà in campo da titolare, giocherà comunque una buona parte del secondo tempo. Per il resto non dovrebbero esserci grosse sorprese, con il centrocampo composto da Cancelli, Maltese e Malaccari. In difesa, infine, i due terzini saranno Valenti ed Esposito, con Baldan-Sirri a comporre l’asse di ferro al centro della retroguardia e a protezione della porta difesa da Vismara. Vietato fallire è il motto del Brindisi, che contro il Matera ha pure un conto aperto dopo il ko per 2-1 dell’andata.

F ormazioni

Brindisi (4-3-3): Vismara; Valenti, Baldan, Sirri, Esposito; Cancelli, Maltese, Malaccari; Palumbo, Santoro, D’Anna. Allenatore: Danucci.

Matera (3-5-2): Suma; Dubaz, Demoleon, Donida; Montanino, Bottalico, Manu, Vicente, Iaccarino; Piccioni, Ferrara. Allenatore: Ciullo.

Arbitro: Cavenini di Siena.

------------------------------------

Classifica (26ª giornata): Cavese 53; Nardò, Barletta 49; Brindisi 47; Casarano 46; Altamura 43; Fasano 39; Matera 38; Martina, Bitonto 36; Afragolese, Gladiator, Nocerina 26; Francavilla in Sinni 25; Gravina 24; Molfetta 23; Lavello 22; Puteolana 15.