Solita estate all’italiana. Come ogni anno, l’inizio della stagione è piena di carte, intoppi burocratici, valutazioni e colpi di scena che - come se tutto questo fosse normale - ritarda le procedure, le strategie dei club e rimanda l’appuntamento con le certezze. Quante ne abbiamo viste e sentite negli ultimi anni? Tante, anche troppe. Il caso Lecco è solo l’ultimo in ordine temporale. Cinquant’anni dopo l’ultima volta i lombardi sono tornati in Serie B: può una pec arrivata in ritardo distruggere la festa e le emozioni di una città intera? Sarebbe paradossale. Soprattutto alla luce del tempo ristretto per consegnare tutta la documentazione utile, considerato che solo una settimana fa si è disputata la finale playoff di Serie C. E poi c’è la Reggina, da tempo considerata fuori dai giochi per i problemi economici e penalizzata anche nella classifica del campionato appena concluso, ma pronta al cambio societario. Stando a quanto trapela, comunque, la Lega B che due giorni fa ha confermato la volontà di continuare con un format a 20 squadre (oltre a introdurre dal prossimo anno il calendario asimmetrico e cioè con il girone di ritorno non coincidente con quello d’andata) e sembrerebbe orientata all’ammissione al prossimo campionato sia del Lecco, sia della Reggina. La neo-promossa, in particolare, giocherà all’Euganeo di Padova, in attesa che vengano completati i lavori di adeguamento del Rigamonti-Ceppi. Ma Brescia e Perugia non ci stanno. In particolare, le “rondinelle” sarebbero la prima squadra ad essere riammessa in Serie B qualora una delle squadre “sotto inchiesta” dovesse essere esclusa. Il regolamento, infatti, prevede che si proceda prima con le riammissioni, poi con i ripescaggi: in quest’ordine, dunque, la graduatoria stilata dall’ultima classifica è la seguente: Brescia, Perugia, Spal e Benevento. Nonostante questo, però, gli umbri spingono e attraverso un comunicato hanno alzato la voce: “Ci sono i regolamenti e, visto che questo club li ha sempre rispettati, siamo convinti che saremo tutelati dalla Figc e dalla Lega B per essere riammessi perché a nostro avviso Reggina e Lecco non hanno titolo all’iscrizione”.

