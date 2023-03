Playoff quinto posto, la Gioiella Prisma Taranto batte Padova 3-0

La Gioiella Prisma Taranto batte Pallavolo Padova per 3-0 al PalaMazzola e festeggia davanti ai propri tifosi, 580 i presenti, con una bella vittoria nella terza giornata valida per i Play off 5°posto, portando così la mini classifica di andata in parità. Tutte le squadre infatti si trovano a 3 punti con una vittoria. Ottimo Alletti in posto 4, mvp del match che trascina insieme ad Antonov e una buona prestazione anche di Pierri che tiene viva la ricezione per tutto il match, ma è una prestazione corale aggressiva sin dall’inizio sui veneti che non riescono a reagire, nonostante un primo set portato ai vantaggi. Prossimo appuntamento sabato 8 aprile al PalaMazzola alle 18 per il match di ritorno contro la Top Volley Cisterna. Le dichiarazioni dell’mvp Alletti: “Oramai qui a Taranto sto sperimentando più ruoli, quest’anno ho ricoperto anche il ruolo di banda: merito dei miei compagni, in particolar modo dei più giovani, che in questa fase finale stanno trovando più spazio e stanno disputando ottime prestazioni. Sono contento di aver dato il mio contributo a questa vittoria. Ora siamo tutte a tre punti? Difficile pronosticare come finirà, noi continueremo a fare ciò che abbiamo fatto finora, impegnandoci, divertendoci e mettendo in mostra chi ha avuto un minutaggio minore in campionato. Rivincita del ko in campionato? Avrei preferito vincere quella”.