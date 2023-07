Strefezza: "Con D'Aversa noi esterni ci divertiremo". Poker di reti al Padova

Cresce il Lecce di Roberto D’Aversa. Dopo i successi ottenuti nei giorni scorsi nelle sfide giocate contro squadre di dilettanti, dalla Terza categoria all’Eccellenza, ieri pomeriggio i giallorossi hanno servito il poker nel match disputato sul green del “Marzari” di Folgaria contro il Padova di Torrente, una delle big del campionato di serie C. Ebbene, il 4-0 con cui è terminata la partita è un risultato che sta molto stretto a capitan Hjulmand e compagni per le tante occasioni da rete create soprattutto nella prima frazione di gioco in cui il Lecce ha dominato la scena regalando sprazzi di bel calcio. Solo nella seconda parte del match i giallorossi hanno concesso qualche ripartenza agli avversari, ipnotizzati a turno dal bravo Brancolini. Il successo del Lecce porta la firma di Rafia, Banda e Strefezza, tutti a segno nel primo tempo, e del giovane Corfitzen che ha chiuso i conti nei minuti finali della partita sfruttando un assist di Maleh.

Tra le note positive sicuramente la facilità con la quale i ragazzi di D’Aversa sono arrivati al tiro e alcune individualità, a comninciare dagli autori dei gol, Rafia, Banda e Strefezza, e poi Gallo ma soprattutto Pablo Rodriguez, autore di due assist assai pregevoli e rimasto a secco di reti solo per la bravura del portiere avversario Zanellati. Ovviamente, c’è ancora tanto da fare nei prossimi giorni ma qualcosa di interessante comincia già a vedersi.

Il commento di Strefezza

«È stata una settimana difficile per me a causa dell’infortunio rimediato nella prima amichevole precampionato che mi ha costretto a rimanere fuori - ha detto il brasiliano -- Ho preso subito il ritmo della partita, anche il resto della squadra ha fatto molto bene e pian piano tutti stiamo facendo nostre le idee del mister. Personalmente penso che D’Aversa con il suo gioco quest’anno farà divertire gli attaccanti esterni del Lecce». In campo si è notata una buona intesa con Rodriguez. «Pablo è molto bravo a venire a giocare incontro, con lui c’è feeling e sono convinto che darà una grande mano alla squadra in quella posizione. Anche se non siamo ancora al cento per cento della condizione nel primo tempo la squadra mi è piaciuta molto. Dobbiamo continuare su questa strada». Tra pochi giorni finirà il ritiro precampionato ed il Lecce proseguirà la preparazione nel Salento dove, ad attendere i ragazzi di mister D’Aversa, ci sono i tifosi giallorossi, desiderosi di riabbracciare i propri beniamini. «Anche per noi vale la stessa cosa - assicura Strefezza -. Non vediamo l’ora di tornare giocare al Via del Mare e portare tanta gioia ai nostri tifosi».

Mentre si è rivisto in campo Baschirotto, fin qui preservato per problemi fisici, ieri uno dei volti nuovi di questa stagione, lo svedese Pontus Almqvist, è stato costretto a disertare l’amichevole con il Padova a causa di un lieve trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra subito nel corso della seduta di allenamento del mattino.

Coppa Italia: all’orizzonte il derby col Bari

Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore dallo staff sanitario del Lecce. Oggi riprendono gli allenamenti mentre domenica pomeriggio si giocherà l’amichevole con il Cittadella che sancirà la fine del ritiro.

La Lega Serie A ha stabilito il programma delle gare valevoli per i trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa. Il Lecce affronterà il Como domenica 13 agosto alle ore 21 allo stadio Via del Mare. In caso di passaggio del turno, i giallorossi affronteranno la vincente della sfida Bari-Parma. Si profila dunque la possibilità di tornare ad affrontare i cugini del Bari a distanza di 12 anni. L’ultimo incrocio infatti risale al match del 15 maggio 2011, sfida giocata al San Nicola e vinta dal Lecce per 2-0. Un risultato, come poi sentenziato dalla giustizia sportiva, frutto di un accordo sancito da un dirigente dell’epoca del Lecce, Pierandrea Semeraro, con il difensore del Bari Masiello e che portò alla retrocessione d’ufficio del Lecce in serie C.