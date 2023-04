Super Benny vince i 50 rana e vola ai Mondiali di Fukuoka

Super Benny è tornata. Superato il momento di difficoltà, la stella del nuoto italiano si è ripresa la scena. Pochi minuti fa, la giovane nuotatrice tarantina ha conquistato l'oro agli assoluti di Riccione con il tempo di 30"08, un po' più lenta rispetto al mattino quando si era imposta con 29"84. La vittoria per la Pilato è doppia perché l'azzurra ha ottenuto il pass per i Mondiali di Fukuoka, in Giappone, in programma dal 14 al 30 luglio 2023.

Benny: "Sono molto contenta"

"Un pass che volevo ad ogni costo - ha detto al termine della gara la campionessa mondiale ed europea dei 100 rana, argento a Budapest e Roma 2022 nei 50 rana, allenata da Vito D'Onghia per Fiamme Oro e Aniene - Ho sparato il tempone al mattino. Il pomeriggio so di andare sempre un po' meno veloce. Però sono contenta. Un mese fa non sapevo neanche se avrei partecipato agli Assoluti. Queste due gare mi trasmettono fiducia e soddisfazione. Ho vissuto settimane difficili ma adesso sto bene e spero di stare sempre meglio". Il suo record del mondo resta li ad aspettarla con il 29"30 che ha stabilito il 22 maggio 2021 a Budapest.