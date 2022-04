Pilato, record nei 100 rana ai campionati italiani assoluti di Riccione

Benedetta Pilato is back. Se ai Criteria, campionati giovanili, aveva fatto benissimo, si conferma anche ai campionati italiani assoluti di Riccione, con il record cadetti e con il proprio personale. Ha chiuso le batterie del mattino in 1'05''83, un tempo pazzesco, in vasca lunga, il suo migliore da sempre nei 100 rana, che è disciplina olimpica. A livello italiano è il terzo miglior tempo di sempre. «Mi sentivo bene, volevo provare a soffrire in vasca lunga - racconta la nuotatrice del CC Aniene, seguita da Vito D'Onghia - Da settembre a dicembre non sono riuscita ad allenarmi bene a causa di tanti problemi fisici. Con il 2022 ho avuto un po' di continuità. Ai criteria ho ottenuto buoni riscontri e adesso cerco altre conferme», ha commentato la 17enne tarantina.

Non solo Benny

Prima mattinata ricca di successi pugliesi, per quanto ancora soltanto nelle batterie. Marco De Tullio, barese tesserato Aniene, chiude con il miglior tempo nei 400 stile libero (3'47''71), davanti a Lorenzo Galossi, anche lui Aniene, che fa il record italiano ragazzi. Dal Salento, invece, prova di forza del giovane Simone Stefanì, classe 2002, primo e ora favorito nei 50 metri dorso. Le finali di queste tre competizioni avranno inizio alle 16.30 con diretta su RaiSport.

Foto di Giorgio Scala / DBM.