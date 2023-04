Nuoto, assoluti di Riccione: il pugliese Marco De Tullio vince i 400 metri stile libero e guadagna il pass per i Mondiali in Giappone

Marco De Tullio prenota il posto in Giappone per i Mondiali di nuoto di luglio. Il barese a Riccione, ai campionati italiani assoluti, vince i 400 metri stile libero con 3'44''69 e porta a casa il pass mondiale, al primo tentativo. Per il momento i qualificati sono sei in tutto. I tempi stretti non hanno facilitato la situazione, ma Marco ce l'ha fatta.



«Sono molto contento - spiega De Tullio, allenato da Cristian Minotti - perché dovevo rifarmi dopo una stagione in vasca corta andata male. Adesso affronterò questa settimana più rilassato. Era importante qualificarsi subito per i Mondiali per poi lavorare al meglio».

Tra gli altri pugliesi, bronzo per il salentino Simone Stefani nei 50 metri bronzo. Antonio Gregucci (tesserato Aniene) invece, è arrivato terzo nei 50 stile libero junior.