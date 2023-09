Luigi De Laurentiis torna a parlare: «Bari, serve avere pazienza e calma»

È tornato a parlare il presidente del Bari Luigi De Laurentiis. Il numero uno biancorosso aveva parlato l'ultima volta il 13 luglio per la prima volta dopo la finale persa ai play-off contro il Cagliari. All'epoca aveva parlato di «extra budget» derivante dalle cessioni di Caprile e Cheddira e di obiettivo play-off, rassicurando anche i tifosi in quella occasione. Da quel giorno è passato tanto tempo e, intanto, ci sono state sette giornate di campionato e i punti del Bari sono stati appena otto. Troppo poco anche per l'obiettivo dichiarato dal presidente De Laurentiis a metà luglio.

Cosa ha detto Luigi De Laurentiis

A margine dell’evento organizzato questa mattina dal Centro Sportivo Universitario Cus Bari, “Premio Nikolaos Città di Bari per lo Sport”,ha commentato anche quello che è il momento della squadra di Michele Mignani:

«A Parma ho cominciato a vedere una squadra, e questo mi ha fatto molto piacere. Ovviamente questo inizio di campionato è anche difficile, contro squadre molto attrezzate, tutte insieme una dopo l’altra. Magari uno lascia punti preziosi a terra».



Poi la predica arriva sull'atteggiamento che serve avere più in generale, perché sono tanti gli effettivi nuovi rispetto alla squadra che ha fatto tanto bene nel passato campionato: «Bisogna avere pazienza e calma.

Il mister sta cercando di trovare la quadra con tutti i giocatori che sono arrivati. Ogni giocatore sta tirando fuori grandi qualità, questo mi fa molto piacere e mi fa sperare bene. Domani siamo determinatissimi e vogliamo portare punti a casa».