Koutsoupias è super, il Bari meno. E finisce 2-2 con il Catanzaro

Koutsoupias è super, il Bari meno. E finisce 2-2 al San Nicola. I biancorossi in campionato al San Nicola sanno soltanto pareggiare. Il successo, Coppa inclusa, manca da oltre 100 giorni, da quel Bari-Sudtirol che sembrò aprire le porte della Serie A a Mignani. Il presente, invece, lascia qualche dubbio in più. Per tornare ai tre punti in casa non basta neppure un Koutsoupias versione superstar.

I gol

Il greco segna dopo 29', da attaccante quale non è, dopo un tiro forte di Sibilli. Ma la difesa dei biancorossi gira a vuoto, Sounas pareggia (anche lui greco) sfruttando uno svarione di Brenno e Frabotta, disattenti nell'occasione. A fine primo tempo Verna buca ancora la retroguardia del Bari. Il Bari di inizio ripresa pressa, crea occasioni, chiede un rigore con Nasti (ma c'era fuorigioco, giusta la decisione dell'arbitro) e trova il pari al 12', ancora con Koutsoupias. Nel finale si rivede Diaw, ma non c'è forcing: solo un paio di tentativi sparsi, che però non portano a nulla.

Bari-Catanzaro 2-2



Marcatori: 29'pt Koutsoupias (B), 30'pt Sounas (C), 46'pt Verna (C), 12'st Koutspupias (B)

Bari (4-3-2-1): Brenno, Dorval, Di Cesare, Vicari, Frabotta, Koutsoupias (22'st Pucino), Maiello, Acampora (33'st Maita), Sibilli (22'st Diaw), Edjouma (1'st Morachioli), Nasti. A disp.: Farroni, Benali, Bellomo, Achik, Zuzek, Akpa-Chukwu, Ricci, Aramu. All. M. Mignani

Catanzaro (4-4-2): Fulignati, Verna, Scognamillo, Pompetti (22'st Ghion), Brighenti, Sounas (22'st Brignola), Vandeputte, Biasci (31'st Iemmello), Veroli, Katseris (31'st Miranda), Donnarumma (11'st Stoppa). A disp.: Sala, Borrelli, Krastev, D'Andrea, Pontisso, Ambrosino. All. V. Vivarini

Arbitro: Sig. Maurizio Mariani (Aprilia); assistenti: Sig. Mauro Vivenzi (Brescia) e Sig. Marco Scatrigli (Arezzo). Quarto Ufficiale: Sig. Giuseppe Vingo (Pisa). VAR: Daniele Paterna (Teramo), AVAR: Salvatore Longo (Paola)

Ammoniti: Veroli (C), Diaw (B), Ghion (C)

Espulsi: 36'st mister Vivarini (C) per proteste; 38'st doppio giallo a Miranda (C)

Angoli: 1-4

Rec.: 1'pt, 5' st.