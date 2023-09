Akpa-Chukwu riprende il Pisa: il Bari pareggia in extremis con un gol del bomber della Primavera

Ci pensa Akpa-Chukwu. E il Bari riprende il Pisa. Basta un gol del calciatore nato nel 2005, l'anno scorso protagonista con la Primavera biancorossa, al debutto assoluto in Serie B, per pareggiare all'Arena Garibaldi. Succede tutto all'inizio e alla fine, nel mezzo la noia e pochissimi tiri in porta (in totale sono quattro). Il Pisa va in vantaggio al 12' con Beruatto, che al volo trova una rete bellissima dal limite dell'area di rigore. E' l'unica conclusione nello specchio per i nerazzurri, ma la squadra dell'ex Roma Alberto Aquilani riesce a controllare bene. Tanto che il Bari per creare una buona occasione deve aspettare l'inizio della ripresa: botta di Nasti, risposta di Nicolas. Nel finale il baby d'oro su assist di un ispirato Dorval beffa la difesa del Pisa e fa 1-1. Espulso Nagy (rosso per lui anche l'anno scorso in Pisa-Bari) per somma di gialli nell'ultimo minuto.

Pisa-Bari, il tabellino

Marcatori: 12'pt Beruatto (P), 40'st Akpa-Chukwu (B)

Pisa (4-2-3-1): Nicolas, Leverbe, Canestrelli, Marin (c), Beruatto, Valoti (30'st Estevez), Arena (15'st Tourè), Moreo (15'st Mlakar), Calabresi, Veloso (15'st Nagy), D'Alessandro (34'pt Barbieri)

A disp.: Loria, Caracciolo, Vignato, Jureskin, Masucci, De Vitis, Barberis

All.

A. Aquilani



Bari (4-3-2-1): Brenno, Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci (15'st Frabotta), Maita (c) (15'st Achik), Maiello, Acampora (42'st Benali), Sibilli, Morachioli (27'st Aramo), Nasti (27'st Akpa-Chukwu)

A disp.: Farroni, Matino, Di Cesare, Bellomo, Edjouma, Pucino, Koutsoupias

All. M. Mignani

Arbitro: Sig. Rosario Abisso (Palermo); assistenti: Sig. Alessandro Cipressa (Lecce) e Sig. Daisuke Emanuele Yoshikawa (Roma 1). Quarto Ufficiale: Sig. Gianluca Renzi (Pesaro). VAR: Matteo Gariglio (Pinerolo), AVAR: Matteo Marchetti (Ostia Lido)

Ammoniti: Acampora (B), Leverbe (P), Marin (P), Akpa-Chukwu (B)

Espulso: 89' doppio giallo a Nagy (P)

Angoli: 3-5

Rec.: 5'pt, 5'st

Note: osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Fabrizio Ferrgino

Stadio 'Romeo Anconetani - Arena Garibaldi' - Pisa; cielo velato, 32°C, terreno in discrete condizioni; 7.663 spettatori (895 tifosi ospiti)