Portanova gol, bufera per il radiocronista Rai che cita lo stupro: «Una rete che mette a tacere le polemiche». I tifosi del Bari fecero saltare la trattativa

Manolo Portanova segna e scoppia la bufera. La frase del radiocronista Rai Nicola Zanarini, durante il programma “Tutto il calcio minuto per minuto”, ha scatenato roventi polemiche sui social, in occasione della partita di serie B Reggiana-Cremonese, terminata 2-2. «Un gol meraviglioso di Portanova che mette a tacere le polemiche», ha detto il giornalista dopo il gol di Portanova, oggi alla Reggiana, che lo scorso dicembre è stato condannato in primo grado a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo e per questo era stato escluso dalla rosa del Genoa, dove giocava all'epoca dei fatti, e quindi respinto dai tifosi del Bari, con il quale era in trattativa. Ed anche a Reggio Emilia il suo arrivo aveva scatenato polemiche.

Manolo Portanova, il calciatore condannato per stupro torna in campo. La vittima: «Fa male». La Reggiana: «Né santo né criminale»

La frase poi le scuse

«Ho fatto un commento sicuramente fuori luogo e ho commesso una grave leggerezza raccontando il gol di Manolo Portanova.

A gennaio dello scorso anno Portanova fu vicino al Bari, ma la trattativa saltò, anche per via dei tifosi biancorossi, che si opposero con numerosi commenti sui social.