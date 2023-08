Manolo Portanova, il calciatore condannato per stupro torna in campo. La vittima: «Fa male». La Reggiana: «Né santo né criminale». A gennaio fu vicino al Bari

Manolo Portanova è stato condannato per violenza sessuale, ma può continuare a giocare a calcio. Il centrocampista 23enne potrà essere tesserato regolarmente per la Reggiana e giocare in Serie B. Il Tribunale Nazionale della Federcalcio,infatti, si è dichiarato incompetente sul caso del giocatore. E dopo che la Procura Figc lo aveva deferito nel dicembre scorso, adesso tornerà in campo.

Una decisione che ha scatenato le polemiche tra i tifosi della Reggiana e delle associazioni femministe, ma non solo. Mentre lui sui social celebra la notizia con una storia su Instagram, la prima a non esser contenta è sicuramente la vittima. Ma procediamo con ordine.

Incinta del decimo figlio a 32 anni, per la scippatrice niente carcere: deve scontare una condanna a 9 anni