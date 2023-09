Il Lecce batte la Salernitana ed è secondo. Krstovic-Strefezza, la partita perfetta

Un Lecce bello da vedere, solido ed efficace batte la Salernitana al Via del Mare e sogna ad occhi aperti: giallorossi con due vittorie e un pari nelle prime tre giornate, secondi in classifica, alla pari con la Juventus e alle spalle di Inter e Milan (a punteggio pieno). Gli ingredienti questa volta sono diversi: uno straordinario Krstovic, che al primo pallone toccato la spedisce in rete. La capacità di resistere a una Salernitana orfana di Dia e di gestire i momenti di una partita tutt'altro che semplice. I gol in avvio, con Krstovic di testa su cross di Gendrey, e nel recupero con Strefezza su calcio di rigore (tocco di mano). Nel mezzo un super intervento di Falcone su Candreva e una Salernitana cattiva solo a tratti. Quando il Lecce si spegne, D'Aversa inserisce Strefezza e Piccoli per riaccenderlo.

Alla fine è festa. Il Lecce vola.